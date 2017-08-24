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20:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Берлинских школьников оградили стеной от проституток

Французская школа в Берлине потратила почти 57 тысяч евро на возведение полутораметрового забора вокруг учебного заведения. Стена призвана оградить учащихся от толп проституток. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает газета Metro.

Гимназия расположена на улице Курфюрстенштрассе, этот район считается в немецкой столице местным кварталом красных фонарей. Родители учеников и местные жители жалуются, что проститутки стоят на улице практически круглосуточно.

Некоторые из них заходят на территорию школы, так как там находится единственный доступный туалет в округе.

Официально проституция в Германии разрешена с 2002 года. Большинство девушек работают в борделях, но некоторые из них предпочитают искать клиентов на улицах.

Как пишет Berliner Zeitung, многие девушки, работающие в районе Курфюрстенштрассе, приехали из Восточной Европы. Чтобы не платить за комнаты, они предпочитают обслуживать клиентов прямо «на месте» — в подъездах, кустах, на парковках в автомобилях. Местные жители жалуются в администрацию района, что ежедневно находят на Курфюрстенштрассе шприцы, мусор и даже фекалии, так как некоторые проститутки «делают свои естественные дела» на месте.

В начале августа глава берлинского района Митте Стефан фон Дассель (Stephan von Dassel), в котором расположена улица Курфюрстенштрассе, в очередной раз предложил на федеральном уровне запретить проституцию в центре немецких городов.

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