Берлинских школьников оградили стеной от проституток

Гимназия расположена на улице Курфюрстенштрассе, этот район считается в немецкой столице местным кварталом красных фонарей. Родители учеников и местные жители жалуются, что проститутки стоят на улице практически круглосуточно.

Некоторые из них заходят на территорию школы, так как там находится единственный доступный туалет в округе.

Официально проституция в Германии разрешена с 2002 года. Большинство девушек работают в борделях, но некоторые из них предпочитают искать клиентов на улицах.

Как пишет Berliner Zeitung, многие девушки, работающие в районе Курфюрстенштрассе, приехали из Восточной Европы. Чтобы не платить за комнаты, они предпочитают обслуживать клиентов прямо «на месте» — в подъездах, кустах, на парковках в автомобилях. Местные жители жалуются в администрацию района, что ежедневно находят на Курфюрстенштрассе шприцы, мусор и даже фекалии, так как некоторые проститутки «делают свои естественные дела» на месте.