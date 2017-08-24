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17:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ливневки станут неотъемлемой частью проектов реконструкции улиц в Ростове

Ливневки станут неотъемлемой частью проектов новых улиц донской столицы и реконструкции старых.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Чтобы решить проблему водоотведения во всём историческом центре города потребуется свыше 5 млрд рублей. Об этом говорили на 19-м заседании городской Думы Ростова.

Сергей Ковалёв, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Ростовской-на-Дону Гордумы:

При принятии генерального плана мы так же приняли и схему водоотведения поверхностных вод с территории города. То есть мы хотя бы сейчас понимаем где сколько осадков скапливается какие водоразделения с каких улиц нужно в первую очередь убирать.

Кроме того, на заседании депутаты скорректировали бюджет донской столицы. Он вырос почти на пол миллиарда рублей. Также было решено усилить и контроль за самовольным строительством в частном секторе донской столицы.

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