Ливневки станут неотъемлемой частью проектов реконструкции улиц в Ростове
Ливневки станут неотъемлемой частью проектов новых улиц донской столицы и реконструкции старых.
Ливневки станут неотъемлемой частью проектов новых улиц донской столицы и реконструкции старых.
Чтобы решить проблему водоотведения во всём историческом центре города потребуется свыше 5 млрд рублей. Об этом говорили на 19-м заседании городской Думы Ростова.
Сергей Ковалёв, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию
При принятии генерального плана мы так же приняли и схему водоотведения поверхностных вод с территории города. То есть мы хотя бы сейчас понимаем где сколько осадков скапливается какие водоразделения с каких улиц нужно в первую очередь убирать.
Кроме того, на заседании депутаты скорректировали бюджет донской столицы. Он вырос почти на пол миллиарда рублей. Также было решено усилить и контроль за самовольным строительством в частном секторе донской столицы.