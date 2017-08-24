В Краснодаре отпразднуют День велосипедиста

Источник: ЮГА.ру

Велогонка стартует в 9:00 на бывшем картодроме в ДЮСШОР № 4 на улице Таманской, 159/1. В кольцевой езде по трассе длиной 800 м на выбывание смогут принять участие все желающие.

Число кругов и порядок стартов утвердят по трем классам: «Маунтинбайк», «Шоссе» и «Девушки». Награждение победителей пройдет в 18:15 на Театральной площади. Оттуда же в 19:00 стартует велопарад.

Участники проедут от Театральной площади по улице Красной в сторону «Авроры», свернут на Офицерскую, проедут по нечетной стороне Красной до Буденного, затем маршрут пройдет по улицам Рашпилевской, Советской, Постовой, Суворова, Захарова и Красноармейской.

Парад финиширует на Театральной площади, где с 18:00 до 20:00 будет проходить концерт «Под флагом единым», посвященный празднованию Дня государственного флага России. На сцене выступят студия танцев «Восьмое небо», коллектив «NNdance», вокальныйо ансамбль «Млада», ансамбль кавказских танцев «Казбек» и группа «Знaки Приоритета».

Центральным событием праздника станет акция — развертывание триколора размером 20×13 м. В ней смогут принять участие все желающие.