Медики рассказали о состоянии пострадавших при нападении на заводе ГАЗ

СК РФ сообщил в среду, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.

Позже главный врач городской клинической больницы № 13 Александр Разумовский сообщал, что в больницу поступили два пациента 52 и 46 лет с множественными колото-резаными ранами. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое, и после операции он был в реанимации, состояние второго оценивалось как средней тяжести. В четверг в минздраве сообщили РИА Новости, что пострадавший, который находился в реанимации, переведен в обычную палату.