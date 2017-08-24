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17:54 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших при нападении на заводе ГАЗ

Пострадавшие при нападении на Горьковском автозаводе находятся в стабильном состоянии, врачи отмечают у них положительную динамику, сообщили РИА Новости в больнице, где находятся пациенты.

Источник: РИА Новости

«Состояние пострадавших стабильное, ухудшений нет, наблюдается положительная динамика», — сказал собеседник агентства.

СК РФ сообщил в среду, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.

Позже главный врач городской клинической больницы № 13 Александр Разумовский сообщал, что в больницу поступили два пациента 52 и 46 лет с множественными колото-резаными ранами. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое, и после операции он был в реанимации, состояние второго оценивалось как средней тяжести. В четверг в минздраве сообщили РИА Новости, что пострадавший, который находился в реанимации, переведен в обычную палату.

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 Медики рассказали о состоянии пострадавших при нападении на заводе ГАЗ
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