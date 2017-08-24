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17:57 (мск), источник: БЕЛТА

Экзамены в пятый класс гимназии в ближайшее время отменять не будут — Карпенко

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определятся насчет целесообразности экзаменов в пятый класс гимназии к следующему году. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Министр подчеркнул, что экзамены в пятый класс гимназии в ближайшее время отменять не будут.

«Но надо постараться, чтобы до следующего года с этим вопросом определиться», — сказал он.

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В Минобразования убеждены, что требования к качеству образования в гимназии должны быть повышены. Специалисты разрабатывают соответствующие критерии и механизмы.

При этом как вид учреждения гимназия сохранится. «Она будет реализовывать программу начального и базового образования, а уже о повышенном уровне мы должны вести речь применительно к 10−11 классу», — пояснил Игорь Карпенко.

Еще одна проблема, на которой акцентировал внимание министр, — несоблюдение принципа шаговой доступности. С одной стороны, гимназисты нередко вынуждены далеко ездить на занятия. С другой, если ребенок не поступил в гимназию в школе, в которой отучился четыре года, его родителям также приходится искать новую.

Во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета Игорь Карпенко покритиковал гимназическое образование за необоснованную элитарность. Пока на практике обучение в гимназии — это не выбор ученика, а скорее, амбиции родителей, заметил министр.

Ужесточать требования к качеству образования в гимназиях необходимо с учетом профилизации. Ее же следует связывать не со вступительными испытаниями в пятый класс гимназии, а с осознанным выбором профессии, который школьник может сделать в более старшем возрасте.

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