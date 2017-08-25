Дистанционный взлом мозга и захват контроля над движениями

Попытка была сделана под руководством профессора физики Арнда Пралля, и для этого ученые применили технику под названием «магнитно-термальная стимуляция». Это не самый легкий процесс: для его запуска в живое существо сначала надо имплантировать специально созданную цепочку ДНК и наночастицы, которые прикрепляются к определенным нейронам. Но как только эта минимальная инвазивная процедура завершена, мозг можно удаленно контролировать переменным магнитным полем. При применении магнитных сигналов частицы в мозге разогреваются, активируя требуемые нейроны.