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13:17 (мск), источник: Популярная механика

Дистанционный взлом мозга и захват контроля над движениями

Представьте, что кто-то удаленно контролирует ваш мозг или посылает команды вашим рукам и ногам, заставляя двигаться туда, куда вы совершенно не хотите. Именно это и сделали ученые университета Буффало, пока только на мышах.

Источник: Популярная механика

Попытка была сделана под руководством профессора физики Арнда Пралля, и для этого ученые применили технику под названием «магнитно-термальная стимуляция». Это не самый легкий процесс: для его запуска в живое существо сначала надо имплантировать специально созданную цепочку ДНК и наночастицы, которые прикрепляются к определенным нейронам. Но как только эта минимальная инвазивная процедура завершена, мозг можно удаленно контролировать переменным магнитным полем. При применении магнитных сигналов частицы в мозге разогреваются, активируя требуемые нейроны.

Исследование, статья о котором недавно была опубликована в журнале eLife, включает эксперименты, проведенные на мышах. С помощью новой техники ученые смогли контролировать движения животных, заставляя их замирать, блокируя работу конечностей, вынуждая поворачиваться и даже бегать.

Подобные исследования могут иметь далеко идущие последствия в области изучения нашего мозга. Помимо контроля такая техника, например, сможет убирать плохое настроение или лень, но и возможностей злоупотребления таит немало.

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