В ряде российских школ перенесли 1 сентября из-за Курбан-Байрама‍

Источник: РИА Новости

Он отметил, что если бы Курбан-байрам совпал с каким-нибудь другим светским праздником, то и в этом случае верующим пошли бы навстречу.

Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии, и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия. Альбир Крганов Глава Духовного собрания мусульман России

Позднее в школах Мещанского района, где находится крупнейшая Московская соборная мечеть, опровергли эту информацию.

«Конечно, первого (сентября), об этом даже говорить нечего», — ответили РИА Новости на вопрос, какого числа состоится торжественная линейка в школе № 2054.

Кроме того, в столичной школе № 2107 также сообщили, что линейка в День знаний состоится, а на сайте школы № 1297 уже разместили объявление о том, что мероприятие состоится 1 сентября в 8:30 утра.

Ранее власти Уфы предложили жителям решить, пойдут ли дети в школу 1 сентября, когда будет отмечаться мусульманский праздник. Большинство горожан поддержали идею начать занятия 4 сентября. Курбан-байрам в Башкирии — официальный нерабочий день.

Реакция в Совфеде и Госдуме

Член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев не поддержал идею переноса школьных линеек из-за Курбан-байрама.

В школах могут быть попечительские советы, и если они примут соответствующее решение о переносе даты школьной линейки, дата может быть изменена. Олег Казаковцев Член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре

Вместе с тем сенатор отметил, что это «не есть хорошо». «Есть традиции, и их не следует нарушать. У нас светское государство», — отметил сенатор.

В нижней палате парламента тоже раскритиковали идею переноса дня знаний.

«Не вижу никаких причин, почему нельзя было бы 1 сентября провести одновременно и День знаний, и Курбан-Байрам. С глубочайшим уважением отношусь к мусульманам России. Но мне кажется, не надо искусственно провоцировать конфликты. Повторю, одно другому не мешает. Давайте будет День знаний и Курбан-Байрам одновременно. Думаю, что Аллах это бы одобрил», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).