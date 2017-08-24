В ряде российских школ перенесли 1 сентября из-за Курбан-Байрама
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Некоторые российские школы начнут учебный год с 4 сентября, потому что День знаний совпал с праздником
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Некоторые российские школы начнут учебный год с 4 сентября, потому что День знаний совпал с праздником
Он отметил, что если бы
Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии, и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия.
Позднее в школах Мещанского района, где находится крупнейшая Московская соборная мечеть, опровергли эту информацию.
«Конечно, первого (сентября), об этом даже говорить нечего», — ответили РИА Новости на вопрос, какого числа состоится торжественная линейка в школе № 2054.
Кроме того, в столичной школе № 2107 также сообщили, что линейка в День знаний состоится, а на сайте школы № 1297 уже разместили объявление о том, что мероприятие состоится 1 сентября в 8:30 утра.
Ранее власти Уфы предложили жителям решить, пойдут ли дети в школу 1 сентября, когда будет отмечаться мусульманский праздник. Большинство горожан поддержали идею начать занятия 4 сентября.
Реакция в Совфеде и Госдуме
Член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев не поддержал идею переноса школьных линеек
В школах могут быть попечительские советы, и если они примут соответствующее решение о переносе даты школьной линейки, дата может быть изменена.
Вместе с тем сенатор отметил, что это «не есть хорошо». «Есть традиции, и их не следует нарушать. У нас светское государство», — отметил сенатор.
В нижней палате парламента тоже раскритиковали идею переноса дня знаний.
«Не вижу никаких причин, почему нельзя было бы 1 сентября провести одновременно и День знаний, и