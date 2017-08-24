Часть улицы Декабристов перекрыли из-за строительства метрополитена
Движение около Кизического монастыря ограничили
Движение около Кизического монастыря ограничили
(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Часть улицы Декабристов перекрыли
Соглано опубликованному распоряжению на срок до 12 октября включительно закрывается одна полоса на проезжей части по улице Декабристов в районе Кизического Введенского монастыря на улице Декабристов, 98.
Людские соединительные сбойки — это укрепленные переходы из одного тоннеля в другой, которым можно воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций.