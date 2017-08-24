Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Глава Рязанской области дал обещание Путину
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Украинцы в ярости от карты без Крыма в Броварах - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
«Летающий танк» РФ в НАТО прозвали «Лягушачьей лапкой» - СМИ
СМИ о пушке Калашникова: Из фантастических фильмов
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
17:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Часть улицы Декабристов перекрыли из-за строительства метрополитена

Движение около Кизического монастыря ограничили из-за строительства на перегоне от станции метро «Козья Слобода» до станции «Декабристов».

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Часть улицы Декабристов перекрыли из-за строительства людской соединительной сбойки № 3 на перегоне от станции метро «Козья Слобода» до станции метро «Декабристов». Соответствующая информация размещена в сборнике документов от 24 августа.

Соглано опубликованному распоряжению на срок до 12 октября включительно закрывается одна полоса на проезжей части по улице Декабристов в районе Кизического Введенского монастыря на улице Декабристов, 98.

Людские соединительные сбойки — это укрепленные переходы из одного тоннеля в другой, которым можно воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Максим Канунников: «Тосно» — агрессивная и злая команда
Россия испытала в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
Полиция раскрыла подробности взрыва в центре Киева
Путину подарили футболку с портретом Путина
Аршавин нелестно отозвался о женском футболе
В России могут ввести штраф за вождение автомобиля, не прошедшего техосмотр
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Почему «Рубин» — теневой фаворит сезона Премьер-Лиги Пять причин, каждая из которых так или иначе связана с магией имени главного тренера команды из Казани
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь