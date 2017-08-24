Часть улицы Декабристов перекрыли из-за строительства метрополитена

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Часть улицы Декабристов перекрыли из-за строительства людской соединительной сбойки № 3 на перегоне от станции метро «Козья Слобода» до станции метро «Декабристов». Соответствующая информация размещена в сборнике документов от 24 августа.

Соглано опубликованному распоряжению на срок до 12 октября включительно закрывается одна полоса на проезжей части по улице Декабристов в районе Кизического Введенского монастыря на улице Декабристов, 98.