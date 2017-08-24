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17:39 (мск), источник: АиФ Самара

Торговую точку, стоящую на пути трамвайной линии к «Самара Арене», снесут

Новую трамвайную линию сдадут под опытную эксплуатацию в феврале 2018 года.

В четверг, 24 августа глава Самары Олег Фурсов посетил строительную площадку новой трамвайной линии в районе стадиона «Самара Арена», сообщает администрация областного центра.

Трамвайные пути прокладываются параллельно Московскому шоссе с левой стороны по ходу движения из города. Протяженность новой ветки составит почти 2,2 километра. Также будут построены три тяговые подстанции общей мощностью 9000 кВт, которые обеспечат дополнительную мощность для бесперебойного движения подвижного состава и путепровод тоннельного типа протяженностью почти 400 метров для пропуска трамваев под ул. Дальняя.

Представитель подрядной организации Эдуард Меркулов рассказал, что в настоящее время в центральной части города ведутся работы по строительству трансформаторной подстанции, прокладке питающих кабелей для новой трамвайной линии.

Строительство путепровода завершено почти на 70%, сейчас продолжаются бетонирование конструкций путепровода, работы по гидроизоляции и дренажу.

Трамвайная линия готова на 40%, идут работы по устройству диспетчерского пункта, монтажу водопропускных труб, разработке грунта, укладке рельс.

В данный момент на участке, где ведется строительство, расположен незаконный объект потребительского рынка. Глава Самары подчеркнул, что часть этого объекта построена на самовольно захваченной земле, и 15 сентября её снесут.

«На общем темпе работ это никак не скажется. У подрядчика большой опыт работы, технологии и техника позволяют держаться в графике. К концу года весь комплекс трамвайной линии должен быть завершен на 90%. В феврале 2018 года ветка сдается под опытную эксплуатацию, а в марте мы увидим эксплуатационные испытания», — сообщил Олег Фурсов.

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