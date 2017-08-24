Беларуси не хватает 913 учителей

Источник: Sputnik.by

В четверг в Минске завершился Республиканский педагогический совет, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко, помимо прочего, потребовал решить вопрос с зарплатами педагогов.

Сколько платят учителям?

По данным Белстата, средняя зарплата в сфере образования составляет около 300 долларов, а к концу этого года чиновники обещают довести ее до уровня в 400 долларов в эквиваленте. Впрочем, средний заработок в сфере считается как с зарплатами учителей и воспитателей детсадов, так и с преподавателями университетов.

По состоянию на 24 августа в Беларуси открыты 913 вакансий для учителей. Минимальная зарплата здесь — 12,5 рубля в месяц учителю черчения на 0,05 ставки.

Максимальный оклад — более 1600 рублей — обещают в УО «Пелясская средняя школа с обучением на литовском языке», однако для этого необходимо быть не только предметником, но и носителем литовского языка. В той же школе есть еще несколько вакансий и все обещают зарплату выше средней по стране.

Высоко платят и в частных школах, но даже в государственных гимназиях оклад составляет лишь порядка 650 рублей.

Как можно поднять им зарплату?

Президент Беларуси в четверг выступил против «уравниловки» в зарплатах педагогов. По его словам, даже если учитель молодой, но талантливый, ему необходимо достойно платить.

Ранее чиновники уже выступали со своими предложениями по тому, как можно поднять доходы учителей. Среди самых очевидных решений — повышение оклада тем, кто также занимается оказанием платных услуг (факультативов, курсов и кружков) в учреждениях образования.