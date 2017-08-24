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18:30 (мск), источник: Sputnik.by

Беларуси не хватает 913 учителей

МИНСК, 24 авг — Sputnik. Вакансии для 913 учителей открыты в Беларуси, выяснил Sputnik по итогам мониторинга данных Республиканского банка вакансий Минтруда.

Источник: Sputnik.by

В четверг в Минске завершился Республиканский педагогический совет, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко, помимо прочего, потребовал решить вопрос с зарплатами педагогов.

Сколько платят учителям?

По данным Белстата, средняя зарплата в сфере образования составляет около 300 долларов, а к концу этого года чиновники обещают довести ее до уровня в 400 долларов в эквиваленте. Впрочем, средний заработок в сфере считается как с зарплатами учителей и воспитателей детсадов, так и с преподавателями университетов.

По состоянию на 24 августа в Беларуси открыты 913 вакансий для учителей. Минимальная зарплата здесь — 12,5 рубля в месяц учителю черчения на 0,05 ставки.

Максимальный оклад — более 1600 рублей — обещают в УО «Пелясская средняя школа с обучением на литовском языке», однако для этого необходимо быть не только предметником, но и носителем литовского языка. В той же школе есть еще несколько вакансий и все обещают зарплату выше средней по стране.

Высоко платят и в частных школах, но даже в государственных гимназиях оклад составляет лишь порядка 650 рублей.

Как можно поднять им зарплату?

Президент Беларуси в четверг выступил против «уравниловки» в зарплатах педагогов. По его словам, даже если учитель молодой, но талантливый, ему необходимо достойно платить.

Ранее чиновники уже выступали со своими предложениями по тому, как можно поднять доходы учителей. Среди самых очевидных решений — повышение оклада тем, кто также занимается оказанием платных услуг (факультативов, курсов и кружков) в учреждениях образования.

В перспективе будут вновь пересмотрены принципы расчета зарплат для педагогов — этим в ближайшее время должны заняться специалисты Минобразования, Минтруда и других ведомств.

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