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17:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 25—27 августа?

Анонс культурных мероприятий в донской столице на предстоящие выходные и вечер пятницы своим читателям традиционно предлагает «АиФ-Ростов».

Пятница.

Кинодрама «Тюльпанная лихорадка» по мотивам романа Деборы Моггак вышла на экраны Ростова в четверг, 24 августа.

В пятницу и ближайшие выходные её можно посмотреть в девяти кинотеатрах города.

Коротко о сюжете. Голландия, XVII век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на всё: обман, подлог и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.

Продолжительность фильма 107 минут.

Суббота.

В субботу, 26 августа, можно посвятить морской тематике, побывав на выставке «Путешествие вокруг Света» в Шолохов-Центре.

В экспозиции представлены: модель парусника, таксидермические скульптуры и влажные препараты морских животных, раковины моллюсков, геологические образцы, предметы этнографии и быта островов Полинезии, навигационные приборы и оборудование, образцы янтаря и предметы декоративно-прикладного искусства, а также живопись и графика маринистов. Выставка дополнена работами современных фотохудожников. Совершив виртуальное морское путешествие, посетители узнают о необъяснимых природных явлениях, происходящих в океане, встретятся с неизвестными жителями далеких островов, диковинными животными и обитателями морских глубин, узнают об устройстве корабля и научатся пользоваться навигационными приборами.

Адрес Шолохов-Центра: ул. Большая Садовая, 125/69.

Воскресенье.

В Ростовском государственном цирке — новая программа.

Первое отделение: белоснежные японские шпицы, высшая школа конного мастерства, перуанские попугаи, эквилибрист, игра с диаболо, гимнасты под куполом цирка, жонглеры и блистательный клоунский дуэт Стелла и Арто, заслуженных артистов России Светланы и Артура Минасовых.

Во втором отделении на манеже — сразу 12 уникальных королевских тигров с острова Суматры, которыми руководит одним лишь взмахом палочки Народный артист России, Лауреат Государственной премии России, обладатель высшей награды Всемирного фестиваля в Монте-Карло — Николай Павленко.

Единственный в мире аттракцион «Суматранские тигры» входит в золотой фонд российского циркового искусства.

Программа ждёт своих зрителей в воскресенье, 27 августа, в 16 часов.

Адрес цирка: пр. Будённовский, 45.

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