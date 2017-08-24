Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 25—27 августа?
Анонс культурных мероприятий в донской столице на предстоящие выходные и вечер пятницы своим читателям традиционно предлагает «АиФ-Ростов».
Анонс культурных мероприятий в донской столице на предстоящие выходные и вечер пятницы своим читателям традиционно предлагает «АиФ-Ростов».
Пятница.
Кинодрама «Тюльпанная лихорадка» по мотивам романа Деборы Моггак вышла на экраны Ростова в четверг, 24 августа.
В пятницу и ближайшие выходные её можно посмотреть в девяти кинотеатрах города.
Коротко о сюжете. Голландия, XVII век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на всё: обман, подлог и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.
Продолжительность фильма 107 минут.
Суббота.
В субботу, 26 августа, можно посвятить морской тематике, побывав на выставке «Путешествие вокруг Света» в
В экспозиции представлены: модель парусника, таксидермические скульптуры и влажные препараты морских животных, раковины моллюсков, геологические образцы, предметы этнографии и быта островов Полинезии, навигационные приборы и оборудование, образцы янтаря и предметы
Адрес Шолохов-Центра: ул. Большая Садовая, 125/69.
Воскресенье.
В Ростовском государственном цирке — новая программа.
Первое отделение: белоснежные японские шпицы, высшая школа конного мастерства, перуанские попугаи, эквилибрист, игра с диаболо, гимнасты под куполом цирка, жонглеры и блистательный клоунский дуэт Стелла и Арто, заслуженных артистов России Светланы и Артура Минасовых.
Во втором отделении на манеже — сразу 12 уникальных королевских тигров с острова Суматры, которыми руководит одним лишь взмахом палочки Народный артист России, Лауреат Государственной премии России, обладатель высшей награды Всемирного фестиваля в
Единственный в мире аттракцион «Суматранские тигры» входит в золотой фонд российского циркового искусства.
Программа ждёт своих зрителей в воскресенье, 27 августа, в 16 часов.
Адрес цирка: пр. Будённовский, 45.