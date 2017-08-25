В Воронеже начали реставрировать памятник Пушкину
Специалисты уже приступили к реставрации — все виды работ и материалы согласованы с авторами памятника.
Специалисты уже приступили к реставрации — все виды работ и материалы согласованы с авторами памятника.
Миллион 200 тысяч рублей — такую сумму городские власти выделили на ремонт памятника Александру Пушкину и прилегающей территории. Реставрировать монумент решили
Кстати, все виды работ и материалы согласованы с авторами памятника. Аукцион на работы мэрия проводила два раза. В июне торги были признаны несостоявшимися. Тогда не поступило ни одной заявки. Во вторых торгах участвовала лишь одна компания — ей и достался подряд. Закончить всё обещают ко Дню города.
Роман Павличенко, заместитель начальника отдела Управления культуры г. Воронежа:
«Заменена полностью будет облицовка. Будет положен один из самых прочных камней — гранит. Цветовая гамма согласована с авторами проекта. Будут покрашены все металлические конструкции».