В Воронеже начали реставрировать памятник Пушкину

Миллион 200 тысяч рублей — такую сумму городские власти выделили на ремонт памятника Александру Пушкину и прилегающей территории. Реставрировать монумент решили из-за ненадлежащего вида: за 18 лет сильно испортилась облицовка и лакокрасочное покрытие, начал разрушаться постамент.

Кстати, все виды работ и материалы согласованы с авторами памятника. Аукцион на работы мэрия проводила два раза. В июне торги были признаны несостоявшимися. Тогда не поступило ни одной заявки. Во вторых торгах участвовала лишь одна компания — ей и достался подряд. Закончить всё обещают ко Дню города.