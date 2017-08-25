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10:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже начали реставрировать памятник Пушкину

Специалисты уже приступили к реставрации — все виды работ и материалы согласованы с авторами памятника.

Источник: Вести - Воронеж

Миллион 200 тысяч рублей — такую сумму городские власти выделили на ремонт памятника Александру Пушкину и прилегающей территории. Реставрировать монумент решили из-за ненадлежащего вида: за 18 лет сильно испортилась облицовка и лакокрасочное покрытие, начал разрушаться постамент.

Кстати, все виды работ и материалы согласованы с авторами памятника. Аукцион на работы мэрия проводила два раза. В июне торги были признаны несостоявшимися. Тогда не поступило ни одной заявки. Во вторых торгах участвовала лишь одна компания — ей и достался подряд. Закончить всё обещают ко Дню города.

Роман Павличенко, заместитель начальника отдела Управления культуры г. Воронежа:

«Заменена полностью будет облицовка. Будет положен один из самых прочных камней — гранит. Цветовая гамма согласована с авторами проекта. Будут покрашены все металлические конструкции».

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