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18:05 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

25 августа в Ростове начнет работать юридический центр для погорельцев

Завтра в Ростове-на-Дону начнет работать единый центр правовой помощи для погорельцев. Бесплатную юридическую консультацию можно будет получить с оперативном штабе на Станиславского, 302.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ее будут давать депутаты донского Законодательного собрания совместно с областной Адвокатской палатой. Специалисты разных ведомств ответят на все вопросы, связанные с восстановлением жилищного права, получением компенсаций за потерю недвижимости или жилищного сертификата. При необходимости адвокаты обеспечат полное судебное сопровождение.

«У нас действует областной закон о бесплатной юридической помощи, и в нем предусмотрено оказание бесплатной юрпомощи жителям, попавшим именно в такие ситуации. Мы постараемся сделать так, чтобы люди по минимуму тратили свое время на подготовку документов и изучение ситуации. Специалисты будут анализировать проблемную ситуацию, в которую попала конкретная семья и давать рекомендации», — пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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