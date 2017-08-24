25 августа в Ростове начнет работать юридический центр для погорельцев

Ее будут давать депутаты донского Законодательного собрания совместно с областной Адвокатской палатой. Специалисты разных ведомств ответят на все вопросы, связанные с восстановлением жилищного права, получением компенсаций за потерю недвижимости или жилищного сертификата. При необходимости адвокаты обеспечат полное судебное сопровождение.

«У нас действует областной закон о бесплатной юридической помощи, и в нем предусмотрено оказание бесплатной юрпомощи жителям, попавшим именно в такие ситуации. Мы постараемся сделать так, чтобы люди по минимуму тратили свое время на подготовку документов и изучение ситуации. Специалисты будут анализировать проблемную ситуацию, в которую попала конкретная семья и давать рекомендации», — пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.