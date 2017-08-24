Безопасность калининградских школ соответствует должному уровню

Участники дали объективную оценку готовности школ и обеспечения должного уровня безопасности во время празднования Дня знаний и самих занятий. Кроме того, на контроле АТК вопрос защищенности объектов, которые планируется использовать в ходе проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.