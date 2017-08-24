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17:56 (мск), источник: Вести - Калининград

Безопасность калининградских школ соответствует должному уровню

Калининградские школы готовы к новому учебному году в плане безопасности. Сегодня в региональном правительстве прошло рабочее заседание комиссии по антитеррору.

Участники дали объективную оценку готовности школ и обеспечения должного уровня безопасности во время празднования Дня знаний и самих занятий. Кроме того, на контроле АТК вопрос защищенности объектов, которые планируется использовать в ходе проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Светлана Трусенёва, врио министра образования Калининградской области:
— Удалось провести работы по восстановлению, замене ограждений наших школ, поэтому могу сказать, что наши школы готовы к приему нашей детворы и, с точки зрения оснащения, соответствуют требованиям.

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