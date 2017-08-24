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20:07 (мск), источник: Publika.md

Врачи пытаются остановить распространение диабета в Молдове

Число больных сахарным диабетом в нашей стране ежегодно увеличивается на десять тысяч. Люди слишком поздно обращаются к врачу.

Источник: Publika.md

Сейчас этим недугом страдают около ста тысяч граждан. Для предупреждения этого заболевания для улучшения ситуации семейных врачей и медсестер научили эффективному общению с пациентами. Проект финансировало чешское посольство.

В рамках проекта обучение прошли 84 врача, которые в свою очередь подготовили 300-семейных врачей и более 500 медсестёр.

«Сложнее всего общаться с пациентом, объяснять ему, что такое диабет, и как с ним жить, учитывая особый образ жизни», — сказала директор ассоциации Homecare Тамара Адашан.

Запущенный в 2013 проект обошёлся в полмиллиона евро.

Врачам вручили по 100 глюкометров для определения концентрации глюкозы в крови.

«Перемены есть. Наши пациенты теперь ведут ежедневный учет, описывают в дневниках меню и показатели сахар в крови», — сообщила семейный врач Центра здоровья, Бричаны Эльвира Круду.

Специалисты говорят, что больным сахарным диабетом необходимо ежемесячно выдавать бесплатные тесты на уровень сахара.

«Отсутствие национального регистра всех пациентов с сахарным диабетом — это большая проблема. Есть также острая необходимость в технико-экономическом обосновании в этой сфере, в выявлении серьёзных проблем», — заявила глава Ассоциации медработников и фармацевтов Луминица Сувейкэ.

В следующем году в рамках проекта обучение проведут среди социальных работников.

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