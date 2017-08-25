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11:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

В 2018 году в районных судах Воронежа появятся коллегии присяжных

С июля следующего года в районных судах Воронежа появятся коллегии присяжных. Их будут привлекать к рассмотрению дел о преступлениях против личности. Об этом рассказали в областном совете судей.

Источник: Вести - Воронеж

Практика в регионе уже существует, с присяжными активно работает областной суд. В районах уже готовы к нововведению: судьи прошли необходимое обучение, в залах заседаний провели ремонт, сейчас формируются списки присяжных.

Всего в Воронеже отбор прошли около 1,5 тысяч человек. Кстати, по закону, работодатель обязан отпустить присяжного в суд и оплатить ему время вынужденного отсутствия.

Юрий Храпин, председатель Совета судей Воронежской области:

«Берётся весь список тех лиц, которые могут голосовать, участвовать в выборах и путём случайной выборки, за исключением таких моментов, как: дееспособность чтобы была, чтобы не был профессиональным юристом, может попасть. Списки непостоянны, они периодически будут обновляться. Там не сказать, что это бесплатно. Это всё оплачивается. Законом это предусмотрено».

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