В 2018 году в районных судах Воронежа появятся коллегии присяжных

Практика в регионе уже существует, с присяжными активно работает областной суд. В районах уже готовы к нововведению: судьи прошли необходимое обучение, в залах заседаний провели ремонт, сейчас формируются списки присяжных.

Всего в Воронеже отбор прошли около 1,5 тысяч человек. Кстати, по закону, работодатель обязан отпустить присяжного в суд и оплатить ему время вынужденного отсутствия.

«Берётся весь список тех лиц, которые могут голосовать, участвовать в выборах и путём случайной выборки, за исключением таких моментов, как: дееспособность чтобы была, чтобы не был профессиональным юристом, может попасть. Списки непостоянны, они периодически будут обновляться. Там не сказать, что это бесплатно. Это всё оплачивается. Законом это предусмотрено».