Прогноз погоды на 25 августа

Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 26 градусов, в Бельцах и Оргееве на градус больше. В Кишинёве плюс 28, в Тирасполе и Леове 29. В Комрате воздух прогреется до 30-ти, в Кагуле до 31-го.

В ближайшее время теплая погода сохранится. В Кишиневе днем ожидается 34 градуса, ночью — 19.

На морских курортах солнечно. В Констанце, Одессе и Варне 27, в Барселоне — на градус больше, в Будве — плюс 32.