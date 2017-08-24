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19:22 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 25 августа

25 августа в республике ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 48% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 26 градусов, в Бельцах и Оргееве на градус больше. В Кишинёве плюс 28, в Тирасполе и Леове 29. В Комрате воздух прогреется до 30-ти, в Кагуле до 31-го.

В ближайшее время теплая погода сохранится. В Кишиневе днем ожидается 34 градуса, ночью — 19.

На морских курортах солнечно. В Констанце, Одессе и Варне 27, в Барселоне — на градус больше, в Будве — плюс 32.

В Анталье термометры покажут 38 градусов, в Ницце 27. А Салониках будет 33 градуса, в Ларнаке — 35. На египетском побережье воздух прогреется до 40 выше ноля.

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