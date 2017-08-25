В Воронеже представили российско-японский проект «Умного дома»

Источник: govvrn.ru

В ноябре 2016 года Воронеж был выбран первым российским городом для реализации проекта по улучшению городской среды. В частности, в этом городе планировалось воплотить в жизнь японский проект формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ. Строительство модельного дома Smart Wellnes House (Умный здоровый дом) общей площадью 170 квадратных метров в Воронеже началось 1 мая при поддержке японской компании Nice Holdings Inc.

«Рад, что у нас появился реализованный проект по созданию “Умного и здорового дома”. Есть еще один реализованный проект — по модернизации коммунальной инфраструктуры с применением передовых технологий. Это первые шаги по изменению жизни наших сограждан и созданию новой комфортабельной городской среды для воронежцев. Воронеж стал первым примером применения данных японских технологий на российской земле», — сказал на состоявшейся 24 августа церемонии открытия «Умного дома» замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

В “Умном доме” организована жилая среда с надлежащей температурой, качеством воздуха, условиями безопасности и защищенности, а также энергоэффективности и экологичности.

Заместитель министра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии господин Койчи Йошида заявил, что «Умный дом» станет символом российско-японского сотрудничества в вопросах городской среды и будет служить улучшению и усовершенствованию уровня жизни всех россиян.