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11:25 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже представили российско-японский проект «Умного дома»

«Умный дом» площадью 170 квадратных метров, построенный менее чем за три месяца с использованием японских технологий, открылся в Воронеже, сообщает в четверг областное правительство.

Источник: govvrn.ru

В ноябре 2016 года Воронеж был выбран первым российским городом для реализации проекта по улучшению городской среды. В частности, в этом городе планировалось воплотить в жизнь японский проект формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ. Строительство модельного дома Smart Wellnes House (Умный здоровый дом) общей площадью 170 квадратных метров в Воронеже началось 1 мая при поддержке японской компании Nice Holdings Inc.

«Рад, что у нас появился реализованный проект по созданию “Умного и здорового дома”. Есть еще один реализованный проект — по модернизации коммунальной инфраструктуры с применением передовых технологий. Это первые шаги по изменению жизни наших сограждан и созданию новой комфортабельной городской среды для воронежцев. Воронеж стал первым примером применения данных японских технологий на российской земле», — сказал на состоявшейся 24 августа церемонии открытия «Умного дома» замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

В “Умном доме” организована жилая среда с надлежащей температурой, качеством воздуха, условиями безопасности и защищенности, а также энергоэффективности и экологичности.

Заместитель министра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии господин Койчи Йошида заявил, что «Умный дом» станет символом российско-японского сотрудничества в вопросах городской среды и будет служить улучшению и усовершенствованию уровня жизни всех россиян.

«Целями данного проекта были названы выработка стандартов для “Умного и здорового дома”, применимых к условиям городской среды российского мегаполиса, а также дальнейшее распространение идеологии таких домов в России. В “Умном доме” организована жилая среда с надлежащей температурой, качеством воздуха, условиями безопасности и защищенности, а также энергоэффективности и экологичности», — отмечают областные власти.

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