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20:37 (мск), источник: Nur.kz

В Британии появилась самая соблазнительная преступница

Фоторобот девушки, подозреваемой в совершении серьезного преступления, произвел фурор в британских соцсетях. Ее окрестили «самой сексуальной преступницей», сообщает NUR.KZ со ссылкой на Metro.

Источник: Nur.kz

Этот фоторобот был распространен после инцидента, произошедшего в городе Озуэстри 7 июня. По словам полицейских, эта девушка стояла на обочине и выглядела расстроенной. Когда один из водителей остановился возле нее, появился сообщник разыскиваемой.

Когда девушка открыла пассажирскую дверь, мужчина открыл водительскую и попытался захватить авто. Однако тут водитель нажал на педаль газа и успел уехать.

Рост разыскиваемой около 170 см, она стройная, со светлыми волосами.

Увидев фоторобот, британские мужчины, впрочем, думали совсем не об опасности.

«Она может попытаться проникнуть в мою машины в любое время. Эту дрянную девчонку остается только любить», — заявил один из пользователей в соцсети.

Другой отметил, что это самый красивый фоторобот, который он видел.

«Это самая сексуальная преступница Британии», — пишет он.

«Она очень горячая. Пожалуйста, поймайте ее, чтобы я мог получить ее номер», — восторгается третий.

Как отмечается, описания мужчины, пытавшегося совершить угон, нет.

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