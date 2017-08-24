В Британии появилась самая соблазнительная преступница

Источник: Nur.kz

Этот фоторобот был распространен после инцидента, произошедшего в городе Озуэстри 7 июня. По словам полицейских, эта девушка стояла на обочине и выглядела расстроенной. Когда один из водителей остановился возле нее, появился сообщник разыскиваемой.

Когда девушка открыла пассажирскую дверь, мужчина открыл водительскую и попытался захватить авто. Однако тут водитель нажал на педаль газа и успел уехать.

Рост разыскиваемой около 170 см, она стройная, со светлыми волосами.

Увидев фоторобот, британские мужчины, впрочем, думали совсем не об опасности.

«Она может попытаться проникнуть в мою машины в любое время. Эту дрянную девчонку остается только любить», — заявил один из пользователей в соцсети.

Другой отметил, что это самый красивый фоторобот, который он видел.

«Это самая сексуальная преступница Британии», — пишет он.

«Она очень горячая. Пожалуйста, поймайте ее, чтобы я мог получить ее номер», — восторгается третий.