Минчанин «избил» свою машину из-за сорвавшейся сделки по ее продаже
МИНСК, 24 авг — Sputnik. Рассерженный житель Минска ногами и руками серьезно повредил свой легковой автомобиль Mazda
МИНСК, 24 авг — Sputnik. Рассерженный житель Минска ногами и руками серьезно повредил свой легковой автомобиль Mazda
Инцидент произошел на улице Кальварийской 22 августа: в милицию обратились очевидцы, которые заявили, что
Наряд прибыл на место ЧП и задержал злоумышленника. В РУВД минчанин рассказал, что он решил продать авто и даже нашел покупателя. Будущий владелец Mazda забрал автомобиль и пообещал заплатить за него 450 долларов — все условия продажи были оговорены устно.
«Спустя долгое время в ожидании денег мужчины договорились встретиться около торгового центра, но бывший водитель обнаружил авто на парковке с двумя разбитыми стеклами», — сообщили в ГУВД.
При этом в салоне машины лежали ключи и документы на автомобиль, но ни покупателя, ни денег не было, а на звонки он не отвечал.
«В ярости обманутый мужчина стал бить автомобиль руками и ногами», — уточнили в милиции.
По информации ГУВД, в отделении минчанин успокоился и сообщил, что заявление писать на недобросовестного покупателя писать не будет, и милиции этим делом заниматься не стоит.