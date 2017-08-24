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20:43 (мск), источник: Sputnik.by

Минчанин «избил» свою машину из-за сорвавшейся сделки по ее продаже

МИНСК, 24 авг — Sputnik. Рассерженный житель Минска ногами и руками серьезно повредил свой легковой автомобиль Mazda из-за сорвавшейся сделки по ее продаже, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел на улице Кальварийской 22 августа: в милицию обратились очевидцы, которые заявили, что какой-то мужчина крушит автомобиль Mazda 323.

Наряд прибыл на место ЧП и задержал злоумышленника. В РУВД минчанин рассказал, что он решил продать авто и даже нашел покупателя. Будущий владелец Mazda забрал автомобиль и пообещал заплатить за него 450 долларов — все условия продажи были оговорены устно.

«Спустя долгое время в ожидании денег мужчины договорились встретиться около торгового центра, но бывший водитель обнаружил авто на парковке с двумя разбитыми стеклами», — сообщили в ГУВД.

При этом в салоне машины лежали ключи и документы на автомобиль, но ни покупателя, ни денег не было, а на звонки он не отвечал.

«В ярости обманутый мужчина стал бить автомобиль руками и ногами», — уточнили в милиции.

По информации ГУВД, в отделении минчанин успокоился и сообщил, что заявление писать на недобросовестного покупателя писать не будет, и милиции этим делом заниматься не стоит.

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