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22:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Очевидцы сняли льющуюся с потолка воду в Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово после сильного дождя протекла крыша. Льющуюся с потолка воду очевидцы сняли на видео.

Лужа скопилась на полу в зале пассажирского терминала. «В ходе планового осмотра обнаружили протечку, которую оперативно устранили клининговые службы. На обслуживании пассажиров в аэровокзале эта ситуация не отразилась», — заявили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным МЧС, в четверг в Москве и по области ожидается сильный дождь с грозой и порывистым ветром до 20 метров в секунду.

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