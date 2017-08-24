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21:23 (мск), источник: Газета.Ру

В Канаде представили скульптуру Джастина Трюдо из сливочного масла

Группа скульпторов Канадской национальной выставки представила скульптуру премьер-министра страны Джастина Трюдо, сделанную полностью из сливочного масла, пишет издание Daily Mail.

Источник: Reuters

Трюдо изображен с двумя пандами на руках. Как сообщается, источником вдохновения стала фотография 2016 года, на которой премьер Канады держит двух новорожденных панд в зоопарке Торонто.

Издание отмечает, что скульпторам Дэвиду Салазару и Оленке Клебан «придется работать круглосуточно на выставке, чтобы создать все необходимые условия для поддержания скульптуры».

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