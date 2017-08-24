В Канаде представили скульптуру Джастина Трюдо из сливочного масла
Группа скульпторов Канадской национальной выставки представила скульптуру
Группа скульпторов Канадской национальной выставки представила скульптуру
Трюдо изображен с двумя пандами на руках. Как сообщается, источником вдохновения стала фотография 2016 года, на которой премьер Канады держит двух новорожденных панд в зоопарке Торонто.
Издание отмечает, что скульпторам Дэвиду Салазару и Оленке Клебан «придется работать круглосуточно на выставке, чтобы создать все необходимые условия для поддержания скульптуры».