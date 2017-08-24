Потерявшиеся в лесу Усольского района мальчик с дедом найдены
Пропавшие вышли к людям и позвонили спасателям.
Пропавшие вышли к людям и позвонили спасателям.
Пропавшие в лесу в Усольском районе Пермского края шестилетний мальчик и его дед живы.
«Они самостоятельно вышли к сторожке, и оттуда позвонили по телефону экстренных служб. Сейчас к ним направляется поисковая группа, которая находится ближе всего к сторожке», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
Шестилетний ребёнок с дедом ушли в лес в районе деревни Белая Пашня около 13 часов 23 августа. Об их исчезновении на следующий день в полицию сообщил отец мальчика. Сразу была организована масштабная поисковая операция, в которой задействованы правоохранители, волонтёры из поискового отряда «Мой день», кинологи, родственники и местные жители.