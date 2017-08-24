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21:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

Потерявшиеся в лесу Усольского района мальчик с дедом найдены

Пропавшие вышли к людям и позвонили спасателям.

Пропавшие в лесу в Усольском районе Пермского края шестилетний мальчик и его дед живы.

«Они самостоятельно вышли к сторожке, и оттуда позвонили по телефону экстренных служб. Сейчас к ним направляется поисковая группа, которая находится ближе всего к сторожке», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Шестилетний ребёнок с дедом ушли в лес в районе деревни Белая Пашня около 13 часов 23 августа. Об их исчезновении на следующий день в полицию сообщил отец мальчика. Сразу была организована масштабная поисковая операция, в которой задействованы правоохранители, волонтёры из поискового отряда «Мой день», кинологи, родственники и местные жители.

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