Медработник из Массачусетса выиграла в лотерею крупнейшую сумму в истории

Источник: AP 2017

Речь идет о крупнейшей сумме в истории, выигранной одним человеком, хотя и не о самом крупном джекпоте. С 2015 года Powerball проходит по новым правилам, которые увеличили количество джекпотов, но снизили и без того крайне низкие шансы одного конкретного билета на выигрыш. Если раньше вероятность выигрыша оценивалась в 1 к 179 миллионам, то теперь — 1 к 292 миллионам.

Уончик, у которой двое взрослых детей, заявила, что была в шоке, когда поняла, что выиграла суперприз. С работы ее подвозила коллега, чтобы убедиться, что с Уончинк все в порядке.

Победительница лотереи не получит полную сумму, поскольку выигрыши в лотерею облагаются подоходным налогом по наивысшей ставке 39,6%. У Уончик есть выбор получить всю сумму приза за вычетом налогов ежегодными выплатами в течение 30 лет или сразу получить на руки 480,5 миллионов. Почти все победители забирают дисконтированный выигрыш.