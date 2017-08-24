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22:56 (мск), источник: Sputnik.by

Пожарные в Ляховичах спасли аиста, запутавшегося в веревке в гнезде

МИНСК, 24 авг — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Ляховичах аиста, который запутался в собственном гнезде в веревке, сообщили Sputnik в четверг в Брестском областном УМЧС.

Необычный звонок в центр оперативного управления Ляховичского районного отдела по ЧС поступил днем в четверг.

«Птица запуталась в шпагате, который использовала для изготовления своего жилища», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что пожарные поднялись к гнезду и освободили аиста.

Спасенную птицу передали специалистам районной ветеринарной службы для оказания помощи.

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