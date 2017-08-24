Пожарные в Ляховичах спасли аиста, запутавшегося в веревке в гнезде

Необычный звонок в центр оперативного управления Ляховичского районного отдела по ЧС поступил днем в четверг.

«Птица запуталась в шпагате, который использовала для изготовления своего жилища», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что пожарные поднялись к гнезду и освободили аиста.