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23:26 (мск), источник: Ежедневник.by

Водка, пиво и виноградные вина — основные алкогольные приоритеты минчан

Однако водка существенно опережает конкурентов по популярности.

Источник: Ежедневник.by

Об этом свидетельствуют данные доклада «Социально-экономическое положение города Минска в январе-июне 2017 года», опубликованные Главным статистическим управлением Минска.

В частности, в нем содержатся данные о структуре продаж алкогольных напитков организациями торговли в белорусской столице.

Оказывается в первом полугодии 2017 года в абсолютном алкоголе, реализуемом в Минске, 48,5% приходилось на водку. На пиво в этом алкогольном рейтинге приходилось 22%, а на виноградные вина — 9,3%.

Другие спиртные напитки среди минчан еще менее популярны. Так на ликеро-водочные изделия приходится 6%, на плодовые вина — 5,3%, на коньяк — 4,1%, а на игристые вина, в том числе шампанское, — 3,2%. Доля слабоалкогольных напитков в алкоголе, реализуемом в Минске — всего 1%.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, минчане стали меньше пить коньяк и плодовые вина, но увеличилось потребление виноградных вин. Также на 0,2% выросло употребление водки.

Как говорится в докладе, в I полугодии 2017 года организациями торговли было реализовано алкогольных напитков и пива на 387,1 млн рублей (7,6% в розничном товарообороте организаций торговли), что составило в сопоставимых ценах 100,4% к уровню I полугодия 2016 года.

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