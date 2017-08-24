Водка, пиво и виноградные вина — основные алкогольные приоритеты минчан
Однако водка существенно опережает конкурентов по популярности.
Однако водка существенно опережает конкурентов по популярности.
Об этом свидетельствуют данные доклада «Социально-экономическое положение города Минска в
В частности, в нем содержатся данные о структуре продаж алкогольных напитков организациями торговли в белорусской столице.
Оказывается в первом полугодии 2017 года в абсолютном алкоголе, реализуемом в Минске, 48,5% приходилось на водку. На пиво в этом алкогольном рейтинге приходилось 22%, а на виноградные вина — 9,3%.
Другие спиртные напитки среди минчан еще менее популярны. Так на
Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, минчане стали меньше пить коньяк и плодовые вина, но увеличилось потребление виноградных вин. Также на 0,2% выросло употребление водки.
Как говорится в докладе, в I полугодии 2017 года организациями торговли было реализовано алкогольных напитков и пива на 387,1 млн рублей (7,6% в розничном товарообороте организаций торговли), что составило в сопоставимых ценах 100,4% к уровню I полугодия 2016 года.