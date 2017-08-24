Водка, пиво и виноградные вина — основные алкогольные приоритеты минчан

Источник: Ежедневник.by

Об этом свидетельствуют данные доклада «Социально-экономическое положение города Минска в январе-июне 2017 года», опубликованные Главным статистическим управлением Минска.

В частности, в нем содержатся данные о структуре продаж алкогольных напитков организациями торговли в белорусской столице.

Оказывается в первом полугодии 2017 года в абсолютном алкоголе, реализуемом в Минске, 48,5% приходилось на водку. На пиво в этом алкогольном рейтинге приходилось 22%, а на виноградные вина — 9,3%.

Другие спиртные напитки среди минчан еще менее популярны. Так на ликеро-водочные изделия приходится 6%, на плодовые вина — 5,3%, на коньяк — 4,1%, а на игристые вина, в том числе шампанское, — 3,2%. Доля слабоалкогольных напитков в алкоголе, реализуемом в Минске — всего 1%.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, минчане стали меньше пить коньяк и плодовые вина, но увеличилось потребление виноградных вин. Также на 0,2% выросло употребление водки.