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00:13 (мск), источник: БЕЛТА

Медсестра из Массачусетса выиграла в лотерею 758 млн долларов

53-летняя медицинская работница Мэйвис Уончик еще день назад была обычным сотрудником лечебного учреждения. Однако 24 августа нынешнего года запомнится как день, который перевернул ее жизнь.

Источник: БЕЛТА

Дело в том, что женщина выиграла в лотерею Powerball более 758 млн долларов. Именно такой джек-пот, самый крупный истории США, ей удалось сорвать накануне.

Уончик проживает в городе Чикопи, штат Массачусетс (США). В четверг она выступила на конференции, чтобы рассказать об ощущениях, полученных в ходе победы в лотерее.

У медсестры есть двое детей — мальчик и девочка. Выигрышную комбинацию женщина, по ее признанию, составила ориентируясь на дни рождения членов ее семьи. О победе она узнала находясь на работе.

Помимо памятных дат Уончик использовала и абсолютно случайные цифры, которые, как она полагала, так или иначе связаны с ней или являются судьбоносными. Играть в кено стало хорошей традицией для ее матери, отчима и друга. Однако так крупно женщине повезло впервые.

Мейвис решила оставить работу в лечебнице. Теперь она собирается «хорошенько отдохнуть». При этом для празднования выигрыша ей будет достаточно «завернуться в одеялко».

Выигрышными номерами лотереи Powerball в этот раз стали 6, 7, 16, 23 и 26. Единовременно победителю будет выплачено 480,5 млн долларов. После уплаты налогов Уончик получит 336 млн.

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