Боярского Маргарита Терехова отхлестала до крови
Зрители любят Маргариту Терехову за удивительный тембр голоса, глубокий пристальный взгляд, потрясающую нервную пластику, феноменальную энергетику.
Зрители любят Маргариту Терехову за удивительный тембр голоса, глубокий пристальный взгляд, потрясающую нервную пластику, феноменальную энергетику.
И хотя
«Зеркало»
Режиссер Андрей Тарковский считал, что у Тереховой боттичеллиевская красота — особенный поворот головы, приопущенные веки. Есть в ней загадка. Эту «инъекцию тайны» Тарковский сделал актрисе во время съемок фильма «Зеркало», в котором доверил ей сразу две главные роли — матери и жены. Между режиссером и актрисой, как говорят, были романтические отношения. Терехова снималась без грима, чтобы выглядеть максимально естественно.
На съемочной площадке у Тарковского всегда была железная дисциплина. В одной из ключевых сцен Терехова забунтовала — случился страшный конфликт. В своем дневнике Тарковский записал: «Произошла катастрофа. Рита отказалась рубить голову петуху. Но я и сам чувствую, что здесь
«Собака на сене»
В самом начале съемок телефильма «Собака на сене» режиссер Ян Фрид решил поменять исполнителя главной роли — Теодоро. На эту роль пробовались Олег Янковский, Олег Даль, но Фрид утвердил Михаила Боярского, который был еще слишком молод, скован и зажат. Режиссер был им недоволен, хотел снять с роли. За Боярского вступилась Терехова. Закатила такой скандал, что Фриду мало не показалось. Она считала, что молодому партнеру надо дать шанс. Но потом в сцене, где ее Диана дает пощечины Теодоро, так отхлестала Боярского, что мало не показалось уже ему. У него
«Д’Артаньян и три мушкетера»
В картину «Д’Артаньян и три мушкетера» Терехова, по ее выражению, вскочила на самом ходу. Режиссер