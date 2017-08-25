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02:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Боярского Маргарита Терехова отхлестала до крови

Зрители любят Маргариту Терехову за удивительный тембр голоса, глубокий пристальный взгляд, потрясающую нервную пластику, феноменальную энергетику.

И хотя из-за болезни актриса перестала сниматься в кино, не играет на сцене, когда краудфандинговая платформа Planeta.ru объявила в интернете о сборе средств на фильм о Тереховой, народ сразу откликнулся. Публика ее помнит. За короткий срок собрали больше миллиона рублей. Работа над фильмом «Миры Маргариты Тереховой» уже началась. Ну, а мы вспомним ее самые известные кинороли.

«Зеркало»

Режиссер Андрей Тарковский считал, что у Тереховой боттичеллиевская красота — особенный поворот головы, приопущенные веки. Есть в ней загадка. Эту «инъекцию тайны» Тарковский сделал актрисе во время съемок фильма «Зеркало», в котором доверил ей сразу две главные роли — матери и жены. Между режиссером и актрисой, как говорят, были романтические отношения. Терехова снималась без грима, чтобы выглядеть максимально естественно.

Персона
Маргарита Терехова

На съемочной площадке у Тарковского всегда была железная дисциплина. В одной из ключевых сцен Терехова забунтовала — случился страшный конфликт. В своем дневнике Тарковский записал: «Произошла катастрофа. Рита отказалась рубить голову петуху. Но я и сам чувствую, что здесь что-то не то…» В конце концов он сдался. В кино с этой задачей справилась жена режиссера — Лариса Тарковская, которая тоже снялась в «Зеркале».

«Собака на сене»

В самом начале съемок телефильма «Собака на сене» режиссер Ян Фрид решил поменять исполнителя главной роли — Теодоро. На эту роль пробовались Олег Янковский, Олег Даль, но Фрид утвердил Михаила Боярского, который был еще слишком молод, скован и зажат. Режиссер был им недоволен, хотел снять с роли. За Боярского вступилась Терехова. Закатила такой скандал, что Фриду мало не показалось. Она считала, что молодому партнеру надо дать шанс. Но потом в сцене, где ее Диана дает пощечины Теодоро, так отхлестала Боярского, что мало не показалось уже ему. У него по-настоящему пошла кровь из носа и выступили слезы.

«Д’Артаньян и три мушкетера»

В картину «Д’Артаньян и три мушкетера» Терехова, по ее выражению, вскочила на самом ходу. Режиссер Юнгвальд-Хилькевич уже утвердил на роль Миледи актрису Елену Соловей. Но за пару недель до съемок Соловей сообщила, что беременна и сниматься не будет. Терехова согласилась выручить Хилькевича, с которым была знакома еще с юности. Росли они в Ташкенте в одном дворе. По воспоминаниям Хилькевича: «Рита была яркая девушка. В нашей мальчишеской аудитории была очень известна! У нее были очень красивые, стройные ноги, хорошая фигура, рано появилась грудь, и это нас всех тревожило!» Тем не менее будущий режиссер, который был старше Тереховой на 8 лет, тогда не входил в круг ее интересов. Зато позже они всегда могли вспомнить общих знакомых. Любопытный факт: в «Трех мушкетерах» у Миледи роскошная копна рыжих волос. Это не парик. Тереховой сделали химическую завивку и в результате сожгли ее собственные прекрасные волосы. Но актриса пошла на эту жертву ради искусства.

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