На голливудской Аллее славы открыли звезду Шарля Азнавура

«Я хотел бы сказать
«Я пользуюсь французским языком в работе, однако языком моей семьи всегда был и останется армянский язык», — продолжал он под аплодисменты гостей и жителей
Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Впервые певец побывал в Москве в 1963 году. Его записи разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time признали его, по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, «самым значимым артистом в истории варьете XX столетия».
В этом и следующем годах в Голливуде появятся именные звезды итальянской кинодивы Джины Лоллобриджиды, американских актеров Кирстен Данст и Джеффа Голдблюма, британцев Ричарда Брэнсона и Саймона Кауэлла, а также рэпера Снуп Догга. Аллея славы Голливуда располагается на