На голливудской Аллее славы открыли звезду Шарля Азнавура

Источник: AFP 2017

«Я хотел бы сказать кое-что важное. Я француз и армянин. Отделить одно от другого также невозможно, как отделить молоко и кофе, смешанные в одном сосуде», — подчеркнул на английском языке 93-летний Азнавур. Он назвал «фантастической возможность использовать достоинства двух культур, если хочешь совершить что-то полезное».

«Я пользуюсь французским языком в работе, однако языком моей семьи всегда был и останется армянский язык», — продолжал он под аплодисменты гостей и жителей Лос-Анджелеса, где проживает одна из самых многочисленных в США армянских диаспор. «За два дня, проведенных здесь, я стал немного калифорнийцем. Ведь здесь живут мои дочь и внуки», — отметил шансонье.

Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Впервые певец побывал в Москве в 1963 году. Его записи разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time признали его, по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, «самым значимым артистом в истории варьете XX столетия».