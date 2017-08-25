Приморский туристический проект стал лучшим в России
Комплекс создан для
Комплекс создан для
Приморский проект создания туристического комплекса для детей с ограниченными возможностями стал одним из лучших, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Приморское кольцо» по достоинству было оценено на всероссийском конкурсе развития туризма 2017 года. Основной задачей конкурса является развитие туризма
«Только десять проектов были названы лучшими, наш замысел получил государственную поддержку», — сообщили эксперты.
Наряду с Приморьем достойными признаны: Тульская, Астраханская, Тамбовская, Московская, Калужская и Тюменская области, Республика Коми, Забайкальский край и город
Напомним, что «Приморское кольцо» — это
В планах — создание в комплексе гоночной и картинговой трассы, детского развлекательного
По словам инвесторов, в скором времени «Приморское кольцо» будет иметь ресторан, стрелковый клуб, гостиницу, детский крытый парк, парк аттракционов, аквапарк,
По мнению администрации края, спецпроект является привлекательным и перспективным. «Приморское кольцо» ожидает до полумиллиона туристов ежегодно.