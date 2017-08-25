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10:19 (мск), источник: VLADNEWS

​Приморский туристический проект стал лучшим в России

Комплекс создан для детей-инвалидов.

Источник: VLADNEWS

Приморский проект создания туристического комплекса для детей с ограниченными возможностями стал одним из лучших, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Приморское кольцо» по достоинству было оценено на всероссийском конкурсе развития туризма 2017 года. Основной задачей конкурса является развитие туризма детей-инвалидов. Участвовали более полусотни проектов из 75 регионов страны.

«Только десять проектов были названы лучшими, наш замысел получил государственную поддержку», — сообщили эксперты.

Наряду с Приморьем достойными признаны: Тульская, Астраханская, Тамбовская, Московская, Калужская и Тюменская области, Республика Коми, Забайкальский край и город Санкт-Петербург.

Напомним, что «Приморское кольцо» — это спортивно-туристический комплекс, сейчас он является туристско-рекреационный кластером.

В планах — создание в комплексе гоночной и картинговой трассы, детского развлекательного ринго-парка и трассы мотокросса.

По словам инвесторов, в скором времени «Приморское кольцо» будет иметь ресторан, стрелковый клуб, гостиницу, детский крытый парк, парк аттракционов, аквапарк, гольф-клуб, торговый центр, жилой поселок и многое другое.

По мнению администрации края, спецпроект является привлекательным и перспективным. «Приморское кольцо» ожидает до полумиллиона туристов ежегодно.

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