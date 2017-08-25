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10:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ремонт моста на 49 км трассы «Уссури» в Хабаровском крае завершится в октябре

Ход работ во время объезда южных районов края оценил губернатор Вячеслав Шпорт.

Хабаровск, 25 августа, AmurMedia.

Сегодня губернатор Вячеслав Шпорт совершает рабочую поездку по южным районам Хабаровского края. Глава региона посетит несколько социальных объектов, проведет встречи с гражданами и ряд совещаний, посвященных развитию муниципальных образований. Перед началом основной программы объезда Вячеслав Шпорт сделал остановку на 49 км автодороги М-60 «Уссури», где оценил ход работ по реконструкции моста, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Работы начались в мае этого года, их стоимость оценивается в более чем 40 млн рублей. Весь автотранспорт был направлен в объезд, что создает определенные сложности для автолюбителей. Кроме того, две недели назад во время прохождения мощного циклона река Зоевка вышла из берегов и подмыла участок объездной дороги. Благодаря оперативным действиям строителей удалось избежать разрушения полотна и восстановить движение по трассе.

Глава региона поручил ускорить ход работ на данном участке и завершить их к 20 октября этого года.

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