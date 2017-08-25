Ремонт моста на 49 км трассы «Уссури» в Хабаровском крае завершится в октябре

Сегодня губернатор Вячеслав Шпорт совершает рабочую поездку по южным районам Хабаровского края. Глава региона посетит несколько социальных объектов, проведет встречи с гражданами и ряд совещаний, посвященных развитию муниципальных образований. Перед началом основной программы объезда Вячеслав Шпорт сделал остановку на 49 км автодороги М-60 «Уссури», где оценил ход работ по реконструкции моста, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Работы начались в мае этого года, их стоимость оценивается в более чем 40 млн рублей. Весь автотранспорт был направлен в объезд, что создает определенные сложности для автолюбителей. Кроме того, две недели назад во время прохождения мощного циклона река Зоевка вышла из берегов и подмыла участок объездной дороги. Благодаря оперативным действиям строителей удалось избежать разрушения полотна и восстановить движение по трассе.