Екатеринбуржцев ждут дождливые выходные

В остальном погода обещает быть малооблачной, температура воздуха составит +21 градус утром, +26 днем и +22 вечером. Ветер западный, порывами до 9 м/с.

В воскресенье, 27 августа, весь день будет лить дождь с грозой. За сутки синоптики прогнозируют до 3,2 мм осадков. Температура воздуха утром составит +20 градусов, к обеду воздух прогреется до +25. Вечером +18. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 10 м/с.