Последние выходные лета в Красноярске будут самыми холодными
Однако дождей в этот
Однако дождей в этот
На выходных в Красноярске заметно похолодает — впервые в
Сегодня днем в столице края ожидается дождь, воздух прогреется до 18..19 °C. Суббота станет самым холодным днем недели: до 7 °C ночью и от 14 до 16 °C — в светлое время суток. В воскресенье ночью ожидается только 4 °C, воздух прогреется до 18..18 °C.
Осадков на выходных не ожидается. Ветер будет дуть с
На следующей неделе в столице края потеплеет: по различным данным, воздух прогреется до 18..17 °C.