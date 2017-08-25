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10:11 (мск), источник: Newslab.ru

Последние выходные лета в Красноярске будут самыми холодными

Однако дождей в этот уик-энд не ожидается.

На выходных в Красноярске заметно похолодает — впервые в летне-осеннем сезоне уличные градусники будут показывать настолько низкую температуру.

Сегодня днем в столице края ожидается дождь, воздух прогреется до 18..19 °C. Суббота станет самым холодным днем недели: до 7 °C ночью и от 14 до 16 °C — в светлое время суток. В воскресенье ночью ожидается только 4 °C, воздух прогреется до 18..18 °C.

Осадков на выходных не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 2−3 м/с.

На следующей неделе в столице края потеплеет: по различным данным, воздух прогреется до 18..17 °C.

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