Последние выходные лета в Красноярске будут самыми холодными

На выходных в Красноярске заметно похолодает — впервые в летне-осеннем сезоне уличные градусники будут показывать настолько низкую температуру.

Сегодня днем в столице края ожидается дождь, воздух прогреется до 18..19 °C. Суббота станет самым холодным днем недели: до 7 °C ночью и от 14 до 16 °C — в светлое время суток. В воскресенье ночью ожидается только 4 °C, воздух прогреется до 18..18 °C.

Осадков на выходных не ожидается. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 2−3 м/с.