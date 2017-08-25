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10:12 (мск), источник: Newslab.ru

В субботу жители части Железнодорожного района останутся без холодной воды

26 августа «КрасКом» завершается капитальный ремонт еще одного участка водопровода в Железнодорожном районе Красноярска.

На время переврезки труб не будет холодной воды у жителей части домов. С 9.30 до 22.30 воду отключат по адресам: ул. Копылова, 36, 40, 42, 44, 48, 50; ул. Пролетарская, 1.

Жителям посоветовали запастись водой. Также холодную воду будут подвозить с 14.00 до 17.00, начиная с дома № 50 на ул. Копылова. Телефон центральной диспетчерской службы: (391) 211−39−63.

Напомним, что в этом году «КрасКом» в шесть раз увеличил финансирование работ по капитальному ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения, а также канализационных коллекторов.

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