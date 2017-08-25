Первая операция по пересадке сердца состоялась в красноярском кардиоцентре

Ранее 38-летний пациент уже переносил несколько операций на сердце. Некоторое время он находился на условиях искусственного кровообращения.

«Это значительно усложнило работу врачей, и увеличило время операции. Год назад у молодого мужчины произошел обширный инфаркт, в результате которого большая часть сердечной мышцы погибла. В последние месяцы больной практически не мог передвигаться из-за сильной одышки, начали страдать другие органы и системы», — сообщает ведомство.

Сейчас пациент готовиться к выписке. Пересадку сердца от донора провели врачи и средний медицинский персонал красноярского кардиоцентра. Хирурги, анестезиологи, перфузиологи, средний персонал прошел подготовку в ведущих по трансплантологии учреждениях страны.