Первая операция по пересадке сердца состоялась в красноярском кардиоцентре
В Федеральном центре
В Федеральном центре
Ранее 38-летний пациент уже переносил несколько операций на сердце. Некоторое время он находился на условиях искусственного кровообращения.
«Это значительно усложнило работу врачей, и увеличило время операции. Год назад у молодого мужчины произошел обширный инфаркт, в результате которого большая часть сердечной мышцы погибла. В последние месяцы больной практически не мог передвигаться
Сейчас пациент готовиться к выписке. Пересадку сердца от донора провели врачи и средний медицинский персонал красноярского кардиоцентра. Хирурги, анестезиологи, перфузиологи, средний персонал прошел подготовку в ведущих по трансплантологии учреждениях страны.
Операция была выполнена в тесном сотрудничестве со специалистами Сибирского клинического центра ФМБА России.