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07:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Первая операция по пересадке сердца состоялась в красноярском кардиоцентре

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска успешно состоялась операция по пересадке донорского сердца. Пациенту заменили орган на аналог от умершего донора. В сообщении пресс-службы краевого минздрава отмечается, что хирургами кардиоцентра эта операция выполнялась впервые.

Ранее 38-летний пациент уже переносил несколько операций на сердце. Некоторое время он находился на условиях искусственного кровообращения.

«Это значительно усложнило работу врачей, и увеличило время операции. Год назад у молодого мужчины произошел обширный инфаркт, в результате которого большая часть сердечной мышцы погибла. В последние месяцы больной практически не мог передвигаться из-за сильной одышки, начали страдать другие органы и системы», — сообщает ведомство.

Сейчас пациент готовиться к выписке. Пересадку сердца от донора провели врачи и средний медицинский персонал красноярского кардиоцентра. Хирурги, анестезиологи, перфузиологи, средний персонал прошел подготовку в ведущих по трансплантологии учреждениях страны.

Операция была выполнена в тесном сотрудничестве со специалистами Сибирского клинического центра ФМБА России.

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