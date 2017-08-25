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10:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Перевозчица по маршруту № 30 в Иркутске выиграла суд у администрации города

Суд признал незаконным решение КГО об отказе во включении в реестр маршрутов сведений, представленных ООО «Пантера».

Источник: IrkutskMedia.ru

ООО «Пантера» осуществляющее перевозки по маршруту № 30 «Ново-Ленино — Центральный рынок» в Иркутске, выиграло суд у администрации столицы региона. Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным решение комитета городского обустройства мэрии об отказе во включении в реестр муниципальных маршрутов сведений, которые были представлены организацией. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia.

Суд обязал комитет городского обустройства администрации Иркутска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО «Пантера» в соответствии с нормами действующего законодательства. Кроме того, взыскать с КГО в пользу общества с ограниченной ответственностью расходы по оплате государственной пошлины в 3 тысячи рублей. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

— Арбитражный суд Иркутской области вынес долгожданное для предприятия решение. Почти два года мы отстаивали свои права! Нас называли нелегалами, устраивали систематические целенаправленные рейдовые мероприятия, всячески вытесняли с маршрута… Надеюсь, что все это позади. Наше предприятие всегда работало в правовом поле. Жаль, что администрации Иркутска пришлось доказывать это через суд, — рассказала директор ООО «Пантера» Елена Давыдова.

Напомним, маршрут № 30 представляет собой одну из основных жил, которая связывает микрорайон Ново-Ленино с Центральным рынком в Иркутске. Конкурс на осуществление перевозок в 2016 году по этому направлению выиграл МУП «Иркутскавтотранс». Так как у муниципального предприятия не оказалось достаточного количества транспортных средств, был заключен договор с ИП Ошурковым. Частный перевозчик — ООО «Пантера» — намерен оспорить результаты конкурса по данному маршруту. Директор компании Елена Давыдова назвала происходящую ситуацию отжимом рынка, а начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Владимирский заявил о коммерческой разборке.

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