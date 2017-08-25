Красноярские ученые разработали ботинки с навигационной системой
Над разработкой также трудились исследователи Томского политехнического университета.
Над разработкой также трудились исследователи Томского политехнического университета.
Ученые СФУ и Томского политехнического университета создали специальные ботинки, который позволяют определить местонахождение человека. Об этом сообщает
Разработан прототип пешеходной навигационной системы с
Отмечается, что инерциальные системы разработки не требуют наличия дополнительной инфраструктуры — например, антенн. Они позволяют определять координаты местоположения там, где невозможно использование спутниковых систем типа ГЛОНАСС или GPS .
«В разработанной навигационной системе определение пройденного пути происходит за счет измерения и последующего интегрирования ускорений, с которыми двигался пешеход. Линейные ускорения, в свою очередь, определяются с помощью
Технология МЭМС обеспечивает низкую стоимость, малые массогабаритные показатели и низкое энергопотребление пешеходных навигаторов. Так, измерительный блок со встроенными датчиками в силу своей компактности может располагаться на ноге, руке, груди, спине, поясе или голове пользователя.
Наиболее эффективным считается расположение измерительного блока на ноге, в подошве обуви.