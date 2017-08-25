В Башкирию придут ливни и циклон с грозами

Источник: Комсомольская правда

Жителям Уфы, которые собрались выехать на эти выходные за город, стоит еще раз обдумать свое решение. Местные синоптики сообщают, что на Башкирию движется циклон. Уже завтра, 26 августа, в регион могут прийти ливни с грозами.

Особую осторожность стоит проявить тем, кто собирается парковаться или размещать палатку около деревьев — мало того, что в них может ударить молния, так еще и сильный ветер. Порывы могут достигать 17−18 метров в секунду. В отдельных районах ветер может стать еще сильнее.

Холодов, при этом, специалисты не обещают. В ближайшие дни температура воздуха будет примерно такой же, как и всю эту неделю. Аномальных морозов, как и непривычной для этого лета жары, не будет.