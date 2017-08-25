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07:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию придут ливни и циклон с грозами

Об этом жителей региона предупреждают синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Жителям Уфы, которые собрались выехать на эти выходные за город, стоит еще раз обдумать свое решение. Местные синоптики сообщают, что на Башкирию движется циклон. Уже завтра, 26 августа, в регион могут прийти ливни с грозами.

Особую осторожность стоит проявить тем, кто собирается парковаться или размещать палатку около деревьев — мало того, что в них может ударить молния, так еще и сильный ветер. Порывы могут достигать 17−18 метров в секунду. В отдельных районах ветер может стать еще сильнее.

Холодов, при этом, специалисты не обещают. В ближайшие дни температура воздуха будет примерно такой же, как и всю эту неделю. Аномальных морозов, как и непривычной для этого лета жары, не будет.

Стоит отметить, что завтра, 26 августа, на территории Уфы планируется сразу несколько крупных мероприятий — «День 1000 музыкантов» и «Молочная страна».

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