В Башкирию придут ливни и циклон с грозами
Об этом жителей региона предупреждают синоптики.
Об этом жителей региона предупреждают синоптики.
Жителям Уфы, которые собрались выехать на эти выходные за город, стоит еще раз обдумать свое решение. Местные синоптики сообщают, что на Башкирию движется циклон. Уже завтра, 26 августа, в регион могут прийти ливни с грозами.
Особую осторожность стоит проявить тем, кто собирается парковаться или размещать палатку около деревьев — мало того, что в них может ударить молния, так еще и сильный ветер. Порывы могут достигать 17−18 метров в секунду. В отдельных районах ветер может стать еще сильнее.
Холодов, при этом, специалисты не обещают. В ближайшие дни температура воздуха будет примерно такой же, как и всю эту неделю. Аномальных морозов, как и непривычной для этого лета жары, не будет.
Стоит отметить, что завтра, 26 августа, на территории Уфы планируется сразу несколько крупных мероприятий — «День 1000 музыкантов» и «Молочная страна».