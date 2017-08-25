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06:50 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области ожидается небольшой дождь и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в Московском регионе прохладную погоду с небольшим дождем.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

«Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 18−20 градусов, по области — от 16 до 21 градуса», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, 7−12 м/с.

Предстоящей ночью местами возможен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 10−12 градусов, в Подмосковье — 8−13 градусов. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Днем в субботу вновь небольшой дождь. В Москве будет 18−20 градусов, по области — от 16 до 21 градуса. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

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