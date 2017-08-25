В Москве и области ожидается небольшой дождь и до 21 градуса тепла

«Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 18−20 градусов, по области — от 16 до 21 градуса», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, 7−12 м/с.

Днем в субботу вновь небольшой дождь. В Москве будет 18−20 градусов, по области — от 16 до 21 градуса. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.