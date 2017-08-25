Эксперты частично подтвердили аварийное состояние Речного вокзала

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Строительный надзор не подтвердил информацию о возможном обрушении шпиля красноярского Речного вокзала. Проверка проводилась по требованию прокуратуры.

Ранее собственник здания Николай Хапков заявил, что затянувшийся ремонт может привести к разрушению здания. Реконструкция связана с большим количеством ограничений. Бизнесмен заявил, что сроки окончания ремонта точно не определены.

«Специалистами установлено, что лестница со стороны южного фасада, связывающая здание с нижней террасой набережной р. Енисей находится в аварийном техническом состоянии, ступени разрушены и деформированы. Шпиль, расположенный на башне объекта, не деформирован, его устойчивость подтверждена расчетами», — рассказали в прокуратуре.

Собственник здания до 1 января 2018 года обязан разработать документацию на «проведение работ по сохранению объекта культурного наследия».

Напомним, предыдущий собственник (компания «Дива») уже пытался вести ремонт здания, который закончился скандалом. В марте 2008 года в УВД по Центральному району Красноярска завели уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение памятников истории и культуры».