Эксперты частично подтвердили аварийное состояние Речного вокзала
Реконструкция связана с большим количеством ограничений.
Реконструкция связана с большим количеством ограничений.
Строительный надзор не подтвердил информацию о возможном обрушении шпиля красноярского Речного вокзала. Проверка проводилась по требованию прокуратуры.
Ранее собственник здания Николай Хапков заявил, что затянувшийся ремонт может привести к разрушению здания. Реконструкция связана с большим количеством ограничений. Бизнесмен заявил, что сроки окончания ремонта точно не определены.
«Специалистами установлено, что лестница со стороны южного фасада, связывающая здание с нижней террасой набережной р. Енисей находится в аварийном техническом состоянии, ступени разрушены и деформированы. Шпиль, расположенный на башне объекта, не деформирован, его устойчивость подтверждена расчетами», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, предыдущий собственник (компания «Дива») уже пытался вести ремонт здания, который закончился скандалом. В марте 2008 года в УВД по Центральному району Красноярска завели уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение памятников истории и культуры».
Красноярский речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. В 1958 году модель вокзала получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе. В связи с особым статусом здания прежние его владельцы были вынуждены заморозить проект превращения вокзала в