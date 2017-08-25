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07:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Артистка Большого театра сыграет в челябинской епархии

Скрипачка Нонна Маничева — дочь челябинского священника.

Приехав на малую родину в гости, артистка оркестра Большого театра готова порадовать земляков концертом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Будут звучать произведения Моцарта, Сибелиуса, Монти и других знаковых композиторов.

Насладиться игрой на скрипке и фортепиано можно будет бесплатно 30 августа в 11:30 по адресу Кыштымская, 34.

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