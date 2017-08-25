Артистка Большого театра сыграет в челябинской епархии
Скрипачка Нонна Маничева — дочь челябинского священника.
Скрипачка Нонна Маничева — дочь челябинского священника.
Приехав на малую родину в гости, артистка оркестра Большого театра готова порадовать земляков концертом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Будут звучать произведения Моцарта, Сибелиуса, Монти и других знаковых композиторов.
Насладиться игрой на скрипке и фортепиано можно будет бесплатно 30 августа в 11:30 по адресу Кыштымская, 34.