В Омске разыскивают 12-летнюю Веронику Савину

12-летнюю Веронику Савину разыскивают в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

К стражам порядка обратилась мама девочки. Она рассказала, что школьница вышла от родственников, проживающих на ул. Гашека 24 августа, однако обратно домой она так и не вернулась.

Рост Вероники составляет около 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные тёмные, глаза голубые, кожа смуглая. Была одета в белую рубашку белого цвета с Микки Маусом на спине, светло-синие джинсы и чёрные кроссовки.

Сейчас полицейские общаются со знакомыми девочки и проверяют места скопления людей — торговые центры, вокзалы и т. д.