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07:05 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске разыскивают 12-летнюю Веронику Савину

Девочка пропала 24 августа.

12-летнюю Веронику Савину разыскивают в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

К стражам порядка обратилась мама девочки. Она рассказала, что школьница вышла от родственников, проживающих на ул. Гашека 24 августа, однако обратно домой она так и не вернулась.

Рост Вероники составляет около 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные тёмные, глаза голубые, кожа смуглая. Была одета в белую рубашку белого цвета с Микки Маусом на спине, светло-синие джинсы и чёрные кроссовки.

Сейчас полицейские общаются со знакомыми девочки и проверяют места скопления людей — торговые центры, вокзалы и т. д.

Если вы знаете, где находится Вероника, сообщите об этом по телефонам: 42−04−04 или 02.

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