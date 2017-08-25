В Омске разыскивают 12-летнюю Веронику Савину
Девочка пропала 24 августа.
Девочка пропала 24 августа.
12-летнюю Веронику Савину разыскивают в Омске. Об этом сообщает
К стражам порядка обратилась мама девочки. Она рассказала, что школьница вышла от родственников, проживающих на ул. Гашека 24 августа, однако обратно домой она так и не вернулась.
Рост Вероники составляет около 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные тёмные, глаза голубые, кожа смуглая. Была одета в белую рубашку белого цвета с Микки Маусом на спине,
Сейчас полицейские общаются со знакомыми девочки и проверяют места скопления людей — торговые центры, вокзалы
Если вы знаете, где находится Вероника, сообщите об этом по телефонам: 42−04−04 или 02.