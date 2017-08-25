В Кузбассе приостановили работу шахты в связи с угрозой взрыва
В выработке обнаружили угольную пыль, которая не соответствует норме.
В выработке обнаружили угольную пыль, которая не соответствует норме.
Судебные приставы на 10 суток приостановили работы в выработке одной из кемеровских шахт.
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Также были обнаружены нарушения в работе проходческого комбайна: на исполнительном орган комбайна не работали форсунки, не функционировала система орошения в зоне разрушения и выгрузки угля, были неисправны крепеподъемники. Все это могло привести к взрыву угольной пыли и заболеваниям органов дыхания.
Суд Рудничного района признал руководство шахты виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в связи с этим деятельность в выработке приостановлена на срок 10 суток.