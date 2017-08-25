В Кузбассе приостановили работу шахты в связи с угрозой взрыва

Судебные приставы на 10 суток приостановили работы в выработке одной из кемеровских шахт.

По сообщению пресс-службы УФССП по Кемеровской области, нарушения были выявлены в ходе проверки Ростехнадзора. На элементах крепи, противопожарном трубопроводе и кабельной продукции специалисты нашли отложения угольной пыли. Анализ показал, что выработка находится в пылевзрывоопасном состоянии, что может стать причиной взрыва угольной пыли.

Также были обнаружены нарушения в работе проходческого комбайна: на исполнительном орган комбайна не работали форсунки, не функционировала система орошения в зоне разрушения и выгрузки угля, были неисправны крепеподъемники. Все это могло привести к взрыву угольной пыли и заболеваниям органов дыхания.