Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Путин провел закрытую встречу с лидером «Украинского выбора»
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Украинцы злятся из-за карты без Крыма в Броварах - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
13Умерла Вера Глаголева
06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе приостановили работу шахты в связи с угрозой взрыва

В выработке обнаружили угольную пыль, которая не соответствует норме.

Судебные приставы на 10 суток приостановили работы в выработке одной из кемеровских шахт.

По сообщению пресс-службы УФССП по Кемеровской области, нарушения были выявлены в ходе проверки Ростехнадзора. На элементах крепи, противопожарном трубопроводе и кабельной продукции специалисты нашли отложения угольной пыли. Анализ показал, что выработка находится в пылевзрывоопасном состоянии, что может стать причиной взрыва угольной пыли.

Также были обнаружены нарушения в работе проходческого комбайна: на исполнительном орган комбайна не работали форсунки, не функционировала система орошения в зоне разрушения и выгрузки угля, были неисправны крепеподъемники. Все это могло привести к взрыву угольной пыли и заболеваниям органов дыхания.

Суд Рудничного района признал руководство шахты виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в связи с этим деятельность в выработке приостановлена на срок 10 суток.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы
Белый дом возмутила критика в адрес Трампа со стороны сенатора
Саакашвили не сообщили о лишении его гражданства Украины
Туроператор Ted Travel прекращает работу на фоне эпидемии
В Туву на поиски пропавших детей вылетел Ми-8
Спорт
ЦСКА подарен шанс, «Спартаку» — веселье О соперниках наших клубов на групповом этапе Лиги чемпионов
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь