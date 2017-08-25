Солнце и тепло прогнозируют синоптики на ВЭФ

Власти Приморского края сохраняют мобилизационный режим и готовятся к возможным сложным погодным условиям в период проведения ВЭФ. Все службы жизнеобеспечения края со 2 августа функционируют в режиме повышенной готовности, сообщает «вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. Подготовлено 1600 единиц техники для ликвидации ЧС, сформировано более 800 ремонтных бригад. В муниципалитетах сформирован запас топлива, оборудования и расходных материалов для восстановления коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году за несколько дней до первого ВЭФ на Приморье обрушился мощный тайфун «Гони», который привел к паводку в южных районах края. Основные работы по ликвидации стихии пришлись на дни проведения форума. В 2016 году во время проведения ВЭФ пришел тайфун «Лайонрок», который привел к затоплению центральных, восточных и северных районов края. В начале августа этого года мощные ливни привели к подтоплениям в семи муниципальных районах на юге и юго-западе Приморья.