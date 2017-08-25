Первый международный центр дзюдо откроется в Приморье
Клуб дзюдо будет открыт в ДВФУ во время ВЭФ-2017.
Клуб дзюдо будет открыт в ДВФУ во время ВЭФ-2017.
Первый международный центр дзюдо откроется в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Закладка строительства пройдет во время третьего
«Центр будет выпускать спортсменов высшей категории», — заметил проректор вуза по общим вопросам Алексей Кошель.
Планируются проведения международных турниров в зале с коврами для борьбы и зрительскими местами. Финансирование обеспечивается инвестором, поддержку проекту оказывает полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Также в период проведения
В программе ВЭФ-2017 состоится международный турнир по дзюдо, соревнования пройдут под вниманием главы страны Владимира Путина и
Напомним, Восточный экономический форум пройдет