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10:01 (мск), источник: VLADNEWS

​Первый международный центр дзюдо откроется в Приморье

Клуб дзюдо будет открыт в ДВФУ во время ВЭФ-2017.

Источник: VLADNEWS

Первый международный центр дзюдо откроется в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Закладка строительства пройдет во время третьего Восточно-экономического форума во Владивостоке, она является частью программы событий на базе Дальневосточного федерального университета.

«Центр будет выпускать спортсменов высшей категории», — заметил проректор вуза по общим вопросам Алексей Кошель.

Планируются проведения международных турниров в зале с коврами для борьбы и зрительскими местами. Финансирование обеспечивается инвестором, поддержку проекту оказывает полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Создание центра положительно скажется на связь России с Японией, столица региона играет в нем важную роль.

Также в период проведения Восточно-экономического форума состоится открытие клуба дзюдо, в новом учебном году студенты смогут бесплатно освоить мастерство. Тренерами выступят мастера, обученные в Японии.

В программе ВЭФ-2017 состоится международный турнир по дзюдо, соревнования пройдут под вниманием главы страны Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. В программу включены бизнес-диалоги между странами Россия-Япония, Россия-АСЕАН, Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Республика Корея.

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