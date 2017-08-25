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07:09 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске стартует фестиваль японского кино

В течение четырех дней южноуральцы посмотрят три художественных и три анимационных фильма.

В пятницу, 25 августа, в Челябинске стартует фестиваль японского кино — в течение четырех дней южноуральцы посмотрят три художественных и три анимационных фильма; вход бесплатный, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кинофорум пройдет на трех площадках города: в кинозале ресторана Galleria.Venezia, в кинотеатре «Знамя» и кинотеатре имени Пушкина. Вниманию зрителей будут представлены шедевры ведущих мастеров японского кинематографа. В рамках фестиваля жители города и области смогут принять участие в различных мастер-классах, благотворительной ярмарке, познакомиться с искусством японской живописи тушью, каллиграфии, тэмари, игры го, оригами и киригами.

На торжественном открытии фестиваля выступят организаторы, партнеры и гости мероприятия. Откроет фестивальные показы фильма режиссера Такаси Ямадзаки «Всегда: Закаты на Третьей улице». Во второй день публика увидит ленты «Голоса далекой звезды», «Коротышка Маруко», «Отель Гибискус».

Завершит череду фестивальных показов анимационный фильм режиссера, автора сценария и повести, легшей в основу фильма: Макото Синкай — «Сад изящных слов» и художественный фильм «Жена Гэгэгэ», режиссера Такудзи Судзуки.

Афиша фестиваля:

25 августа (пт):

Кинозал ресторана Galleria. Venezia (Цвиллинга, 81).

17.00 Мастер-классы, благотворительная ярмарка
18.00 Торжественное открытие Фестиваля японского кино.

26 августа (сб):

Кинотеатр «Знамя» (Кирова, 112).

17.00 Сад изящных слов
19.00 Отель Гибискус.

27 августа (вс)

Кинотеатр «Знамя» (Кирова, 112).

12.00 Коротышка Маруко
14.00 Жена Гэгэгэ.

28 августа (пн):

Кинотеатр «Знамя» (Кирова, 112).

18.00 Голоса далекой звезды
19.00 Всегда (Always).

29 августа (вт):

Кинотеатр им. А. С. Пушкина (Пушкина, 64).

17.00 Сад изящных слов
19.00 Жена Гэгэгэ.

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