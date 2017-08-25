В Челябинске стартует фестиваль японского кино
В течение четырех дней южноуральцы посмотрят три художественных и три анимационных фильма.
В течение четырех дней южноуральцы посмотрят три художественных и три анимационных фильма.
В пятницу, 25 августа, в Челябинске стартует фестиваль японского кино — в течение четырех дней южноуральцы посмотрят три художественных и три анимационных фильма; вход бесплатный, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Кинофорум пройдет на трех площадках города: в кинозале ресторана Galleria.Venezia, в кинотеатре «Знамя» и кинотеатре имени Пушкина. Вниманию зрителей будут представлены шедевры ведущих мастеров японского кинематографа. В рамках фестиваля жители города и области смогут принять участие в различных
На торжественном открытии фестиваля выступят организаторы, партнеры и гости мероприятия. Откроет фестивальные показы фильма режиссера Такаси Ямадзаки «Всегда: Закаты на Третьей улице». Во второй день публика увидит ленты «Голоса далекой звезды», «Коротышка Маруко», «Отель Гибискус».
Завершит череду фестивальных показов анимационный фильм режиссера, автора сценария и повести, легшей в основу фильма: Макото Синкай — «Сад изящных слов» и художественный фильм «Жена Гэгэгэ», режиссера Такудзи Судзуки.
Афиша фестиваля:
25 августа (пт):
Кинозал ресторана Galleria. Venezia (Цвиллинга, 81).
17.00
18.00 Торжественное открытие Фестиваля японского кино.
26 августа (сб):
Кинотеатр «Знамя» (Кирова, 112).
17.00 Сад изящных слов
19.00 Отель Гибискус.
27 августа (вс)
Кинотеатр «Знамя» (Кирова, 112).
12.00 Коротышка Маруко
14.00 Жена Гэгэгэ.
28 августа (пн):
Кинотеатр «Знамя» (Кирова, 112).
18.00 Голоса далекой звезды
19.00 Всегда (Always).
29 августа (вт):
Кинотеатр им. А. С. Пушкина (Пушкина, 64).
17.00 Сад изящных слов
19.00 Жена Гэгэгэ.