В выходные в Челябинске пройдут отборочные соревнования по воркауту
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26 августа в парке Тищенко пройдут первые отборочные соревнования по воркауту, сообщают в
Соревнования пройдут в 13:00 26 августа, 2 и 3 сентября. За право попасть в
«Отборочные соревнования чемпионата по воркауту “Улица спорта” уже прошли в Карабаше, Кыштыме, Коркино и поселке Первомайском. На
Программа состязаний включает в себя три дисциплины: фристайл, троеборье и двоеборье. Силовой фристайл включает в себя выполнение различных элементов и трюков. Каждому участнику даётся три минуты на то, чтобы он мог продемонстрировать свой показательный номер. Силовое троеборье включает в себя три упражнения: для участников 12−18 лет — подъёмы с переворотом, подтягивания, отжимания от брусьев, участники в возрасте 18−29 лет и в возрастной категории 30 + должны выполнить выходы силой, подтягивания с дополнительным весом 16 кг, отжимания от брусьев с дополнительным весом 24 кг. Совершеннолетние участники также могут проявить себя в силовом двоеборье, которое включает в себя отжимания на брусьях и подтягивания без веса.
Отметим, что