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07:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

В выходные в Челябинске пройдут отборочные соревнования по воркауту

В супер-финал может попасть любой желающий: школьники и студенты от 12 до 17 лет, взрослые от 18 до 30 лет, взрослые — 30+.

26 августа в парке Тищенко пройдут первые отборочные соревнования по воркауту, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Соревнования пройдут в 13:00 26 августа, 2 и 3 сентября. За право попасть в супер-финал может побороться любой желающий в трех возрастных категориях: школьники и студенты от 12 до 17 лет, взрослые от 18 до 30 лет, взрослые 30+.

«Отборочные соревнования чемпионата по воркауту “Улица спорта” уже прошли в Карабаше, Кыштыме, Коркино и поселке Первомайском. На воркаут-площадках выступали начинающие и опытные спортсмены области», — отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Программа состязаний включает в себя три дисциплины: фристайл, троеборье и двоеборье. Силовой фристайл включает в себя выполнение различных элементов и трюков. Каждому участнику даётся три минуты на то, чтобы он мог продемонстрировать свой показательный номер. Силовое троеборье включает в себя три упражнения: для участников 12−18 лет — подъёмы с переворотом, подтягивания, отжимания от брусьев, участники в возрасте 18−29 лет и в возрастной категории 30 + должны выполнить выходы силой, подтягивания с дополнительным весом 16 кг, отжимания от брусьев с дополнительным весом 24 кг. Совершеннолетние участники также могут проявить себя в силовом двоеборье, которое включает в себя отжимания на брусьях и подтягивания без веса.

Отметим, что супер-финал пройдет 10 сентября на стадионе имени Елены Елесиной.

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