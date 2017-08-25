В выходные в Челябинске пройдут отборочные соревнования по воркауту

Соревнования пройдут в 13:00 26 августа, 2 и 3 сентября. За право попасть в супер-финал может побороться любой желающий в трех возрастных категориях: школьники и студенты от 12 до 17 лет, взрослые от 18 до 30 лет, взрослые 30+.

Программа состязаний включает в себя три дисциплины: фристайл, троеборье и двоеборье. Силовой фристайл включает в себя выполнение различных элементов и трюков. Каждому участнику даётся три минуты на то, чтобы он мог продемонстрировать свой показательный номер. Силовое троеборье включает в себя три упражнения: для участников 12−18 лет — подъёмы с переворотом, подтягивания, отжимания от брусьев, участники в возрасте 18−29 лет и в возрастной категории 30 + должны выполнить выходы силой, подтягивания с дополнительным весом 16 кг, отжимания от брусьев с дополнительным весом 24 кг. Совершеннолетние участники также могут проявить себя в силовом двоеборье, которое включает в себя отжимания на брусьях и подтягивания без веса.