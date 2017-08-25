Главный Дед Мороз вернется в Хабаровск
Волшебник прилетит в город в начале декабря.
Волшебник прилетит в город в начале декабря.
В этом году хабаровчане не останутся без Деда Мороза. Главный дедушка страны приедет в краевой центр в начале декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Дед Мороз прибудет из Великого Устюга в Хабаровск
В интервью ИА «Хабаровский край сегодня» Дед Мороз рассказал, что путешествует самолетом «СуперДжет-100» и дал совет тем, кто в сказки не верит.
Начиная с ноября, волшебник объедет 24 города России.