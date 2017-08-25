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09:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Главный Дед Мороз вернется в Хабаровск

Волшебник прилетит в город в начале декабря.

В этом году хабаровчане не останутся без Деда Мороза. Главный дедушка страны приедет в краевой центр в начале декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Дед Мороз прибудет из Великого Устюга в Хабаровск 2—3 декабря. Прилетит к нам самолетом. Как и в 2016 году, пригласили его в рамках проекта «Здравствуй, зимушка — зима», — сообщила директор туристической фирмы «Солнечный мир» Ирина Кушнарева. Напомним, впервые Дед Мороз побывал в Хабаровске в прошлом году. За несколько дней в Дальневосточной столице волшебник навестил детские дома и больницы, провел несколько представлений. Также главный волшебник страны зажжет огни на ёлке на набережной Хабаровска.

В интервью ИА «Хабаровский край сегодня» Дед Мороз рассказал, что путешествует самолетом «СуперДжет-100» и дал совет тем, кто в сказки не верит.

Начиная с ноября, волшебник объедет 24 города России.

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