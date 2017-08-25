Главный Дед Мороз вернется в Хабаровск

В этом году хабаровчане не останутся без Деда Мороза. Главный дедушка страны приедет в краевой центр в начале декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Дед Мороз прибудет из Великого Устюга в Хабаровск 2—3 декабря . Прилетит к нам самолетом. Как и в 2016 году, пригласили его в рамках проекта «Здравствуй, зимушка — зима», — сообщила директор туристической фирмы «Солнечный мир» Ирина Кушнарева. Напомним, впервые Дед Мороз побывал в Хабаровске в прошлом году. За несколько дней в Дальневосточной столице волшебник навестил детские дома и больницы, провел несколько представлений. Также главный волшебник страны зажжет огни на ёлке на набережной Хабаровска.