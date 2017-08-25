В Павлодаре продают Mercedes-Benz за 5 биткоинов
Объявление о продаже автомобиля за биткоины появилось на сайте частных объявлений, передает Tengrinews.kz. Автор объявления выставил на продажу
Объявление о продаже автомобиля за биткоины появилось на сайте частных объявлений, передает Tengrinews.kz. Автор объявления выставил на продажу
На сайте указано, что автомобиль находится в Павлодаре. В графе «Стоимость» автор объявления указал 7,3 миллиона тенге, однако в описании дополнил и другие условия продажи. «Обмен ниже классом с Вашей доплатой. Продам за 5 биткоинов», — говорится в объявлении (орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, котировки криптовалюты прочно закрепились выше уровня 4 000 долларов. Аналитики полагают, что рынки всерьез задумались протолкнуть Bitcoin к отметке 5 000 долларов. Недавно стало известно, что терминалы для покупки криптовалюты Bitcoin за наличные деньги планируют установить в Астане, Шымкенте и Бишкеке.