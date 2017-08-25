В Павлодаре продают Mercedes-Benz за 5 биткоинов

На сайте указано, что автомобиль находится в Павлодаре. В графе «Стоимость» автор объявления указал 7,3 миллиона тенге, однако в описании дополнил и другие условия продажи. «Обмен ниже классом с Вашей доплатой. Продам за 5 биткоинов», — говорится в объявлении (орфография и пунктуация автора сохранены).