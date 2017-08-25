Правительство разрешило 19 вузам самим присуждать ученые степени
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Согласно пояснительной справке к документу, федеральный закон от 23 мая 2016 года наделил правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия МГУ имени Ломоносова,
«Подписанным распоряжением утвержден перечень, в который включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория “национальный исследовательский университет”, три вуза, в отношении которых установлена категория “федеральный университет”, четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», — говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, в перечень включены, в частности, Объединенный институт ядерных исследований,
Отмечается, что право самостоятельно присуждать ученые степени эти организации получают с 1 сентября. Подчеркивается, что «принятое решение направлено на реализацию механизма предоставления образовательным организациям высшего образования и научным организациям права самостоятельно присуждать ученые степени».